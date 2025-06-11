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11 июня 2025, 09:51

Потери врага - $7 млрд долл. США: СБУ показала кадры операции "Паутина"

11 июня 2025, 09:51
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Служба безопасности Украины обнародовала видео масштабной спецоперации "Паутина", во время которой удалось поразить 41 российский военный самолет на четырех аэродромах врага

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Спецоперация прошла в глубоком тылу русских войск.

По данным силовиков, в ходе этого масштабного удара удалось поразить сразу 41 военный самолет на четырех аэродромах. В видео можно увидеть, как готовилась поэтапно и проводилась эта операция.

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что украинские спецслужбы готовы действовать в тех точках, где противник считает себя в безопасности. По его словам, врага ждут новые удары, не менее болезненные, чем во время "Паутины". Малыш подчеркнул, что цели, по которым работали украинские дроны, были военными, а значит, вполне законными с точки зрения международного права.

Как выяснилось, подготовка к удару была долгой и тщательно скрытой. Украинские спецслужбы сначала отправили в Россию FPV-дроны, а затем – модульные деревянные домики. В этих домиках дроны спрятали, а уже на территории врага подняли их в воздух для удара по определенным объектам.

По оценкам СБУ, общая стоимость утраченной техники составляет более 7 миллиардов долларов США. Среди уничтоженных самолетов – стратегические бомбардировщики типа "Ту-95", "Ту-160", "Ту-22", а также разведывательный "А-50" и транспортные "Ан-12" и "Ил-78". Операция "Паутина" стала ответом на российские атаки против гражданской инфраструктуры и мирного населения Украины.

Ранее сообщалось о риске для правительственных зданий: Путин еще не отомстил за спецоперацию "Паутина" – Reuters.

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