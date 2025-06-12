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Война между Украиной и Россией - это война дронов, которые являются мощным и современным оружием

О президенте США Дональд Трамп заявил в интервью Pod Force One, передает RegioNews.

По словам американского лидера, дроны – это оружие выбора.

"Если посмотреть на войну, эту ужасную войну Украины с Россией, которую мы пытаемся остановить, то это все война с использованием дронов. Это удивительно", - сказал Трамп.

По его мнению, хорошие дроны – это настоящее оружие для войны, которые способны заменить многие другие виды оружия, даже самолеты.

Ранее Трамп заявил, что разговаривал с российским диктатором Путиным и что тот хочет отомстить за атаку по аэродромам.