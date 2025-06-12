Зеленский назвал главную разницу между Украиной и Россией

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Отношение Украины к своим гражданам кардинально отличается от русского

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Bild, передает RegioNews.

Он в очередной раз отметил важность поддержки Украины западными партнерами, ведь "чем больше поддержка, тем меньше украинцев погибнут".

"Люди – это не дрова, которые мы подбрасываем в огонь. Мы не относимся к своим людям, как россияне", – заявил Владимир Зеленский.

Он также призвал президента США Дональда Трампа ужесточить санкции против Кремля.

Ранее Трамп сделал громкое заявление о войне между Украиной и РФ.