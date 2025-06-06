Среди пострадавших в Тернополе – 5 спасателей ГСЧС

фото: ГСЧС Тернопольщины

По состоянию на утро в Тернополе зафиксировано 10 пострадавших в результате ночной вражеской атаки. Среди них — 5 работников ГСЧС, попавших под обстрел при исполнении своих служебных обязанностей

Об этом сообщил глава Тернопольской ОГА Вячеслав Негода, передает RegioNews.

По его словам, шесть пострадавших госпитализированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Жители города призывают быть осторожными и соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.

Напомним, в ночь на 6 июня русские войска нанесли удар по Тернополю. Зафиксировано попадание по промышленным объектам и объектам инфраструктуры.