В Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли три спасателя

фото: ГСЧС Украины

Этой ночью российские войска нанесли массированные ракетные и беспилотные удары по гражданской и критической инфраструктуре Украины. Во время ликвидации последствий вражеских ударов в Киеве погибли три пожарных ГСЧС

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Так, в результате страшной российской атаки погибли: Павел Езгор, Даниил Скадин и Андрей Ременный.

"Россияне унесли жизни людей, которые первыми бросились ликвидировать последствия страшного удара. Людей, которые вышли на обычное дежурство, как всегда – в боевой готовности. Перед выходом на работу они поцеловали и обняли жен и детей… И больше не вернулись…", – отметили в ГСЧС.

По словам Клименко, еще девять чрезвычайных получили ранения. Среди них тяжелые, врачи борются за их жизнь.

Клименко также добавил, что 5 спасателей травмированы во время тушения пожара в Тернопольской области. Всем оказывается медицинская помощь.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска совершили массированную атаку на Киев. В результате ударов погибли по меньшей мере четыре человека, еще 20 получили ранения.