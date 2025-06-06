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06 июня 2025, 09:17

В Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли три спасателя

06 июня 2025, 09:17
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фото: ГСЧС Украины
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Этой ночью российские войска нанесли массированные ракетные и беспилотные удары по гражданской и критической инфраструктуре Украины. Во время ликвидации последствий вражеских ударов в Киеве погибли три пожарных ГСЧС

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Так, в результате страшной российской атаки погибли: Павел Езгор, Даниил Скадин и Андрей Ременный.

"Россияне унесли жизни людей, которые первыми бросились ликвидировать последствия страшного удара. Людей, которые вышли на обычное дежурство, как всегда – в боевой готовности. Перед выходом на работу они поцеловали и обняли жен и детей… И больше не вернулись…", – отметили в ГСЧС.

По словам Клименко, еще девять чрезвычайных получили ранения. Среди них тяжелые, врачи борются за их жизнь.

Клименко также добавил, что 5 спасателей травмированы во время тушения пожара в Тернопольской области. Всем оказывается медицинская помощь.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска совершили массированную атаку на Киев. В результате ударов погибли по меньшей мере четыре человека, еще 20 получили ранения.

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