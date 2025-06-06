Враг атаковал Хмельнитчину: повреждены дома и авто
Этой ночью Хмельницкая область подверглась вражеской атаке. В результате обстрела поврежден частный жилой дом, две хозяйственные постройки, забор и два автомобиля
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Тюрин, передает RegioNews.
По его словам, предварительно известно, что обошлось без пострадавших.
Информация о последствиях разрушений еще уточняется.
На месте происшествия работают соответствующие службы, которые производят необходимые восстановительные работы.
Напомним, в ночь на пятницу, 6 июня, российские войска совершили массированный обстрел Луцка, применив ракеты и дроны-камикадзе. Поврежден многоквартирный жилой дом, пятеро жителей получили ранения.
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