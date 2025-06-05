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05 июня 2025, 11:36

РФ запустила "Искандер" и 103 беспилотника по Украине: сколько сбила ПВО

05 июня 2025, 11:36
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 5 июня противник атаковал 103 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, а также баллистической ракетой Искандер-М/KN-23.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает RegioNews.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 10:00 противовоздушной обороной обезврежены 74 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны.

28 – сбиты огневыми средствами поражения, еще 46 – локационно потеряны (без негативных последствий).

Основными направлениями воздушного удара являются Черниговщина, Харьковщина и Одесщина. Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника в 16 локациях.

Напомним, за минувшие сутки украинские военные уничтожили более 900 российских захватчиков, несколько танков и почти четыре десятка артиллерийских систем.

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