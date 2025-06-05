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05 июня 2025, 07:49

В Николаевской области россияне атаковали микроавтобус с людьми

05 июня 2025, 07:49
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фото: freepik.com
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В четверг, 5 июня, армия РФ атаковала FPV-дроном микроавтобус в селе Яселка Куцурубской общины Николаевской области. В результате атаки ранен 70-летний мужчина

Как передает RegioNews, об этом Николаевская областная государственная администрация сообщает в Фейсбуке.

"Утром, 5 июня, в 06:20 враг нанес удар FPV-дроном по гражданскому микроавтобусу в с. Яселка Куцурубской общины. В результате ранен 70-летний мужчина, он госпитализирован в больницу. Сейчас состояние пострадавшего тяжелое, предоставляется вся необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Напомним, 1 июня в Николаевской области россияне атаковали гражданских.

Как сообщалось, в Николаевской области Силы обороны уничтожили два ударных БпЛА.

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