Ночная атака на Одесщину: враг ударил по образовательным и медицинским учреждениям
В ночь на 5 июня российские войска снова нанесли удар по Одесщине, применив ударные беспилотники
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате атаки разрушены медицинское учреждение, детский центр и один из лицеев области
Удар вызвал масштабные пожары, которые оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС и местные пожарные команды.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.
Напомним, армия РФ в ночь на 5 июня массированно атаковала беспилотниками Прилуки Черниговской области. В результате обстрелов погибли по меньшей мере пять человек, среди которых – годовалый ребенок.
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