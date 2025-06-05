Ночная атака на Одесщину: враг ударил по образовательным и медицинским учреждениям

фото: ГСЧС

В ночь на 5 июня российские войска снова нанесли удар по Одесщине, применив ударные беспилотники

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате атаки разрушены медицинское учреждение, детский центр и один из лицеев области

Удар вызвал масштабные пожары, которые оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС и местные пожарные команды.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Напомним, армия РФ в ночь на 5 июня массированно атаковала беспилотниками Прилуки Черниговской области. В результате обстрелов погибли по меньшей мере пять человек, среди которых – годовалый ребенок.