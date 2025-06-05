Россияне за сутки почти 100 раз обстреляли Сумскую область, есть раненые
Армия РФ за сутки нанесла почти 100 ударов по Сумской области, в результате чего ранения получили два человека
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию в Facebook.
"В течение суток, с утра 4 июня до утра 5 июня 2025 года, российские войска совершили почти 100 обстрелов по 35 населенным пунктам в 17 территориальных общинах области", - говорится в сообщении.
В результате российских обстрелов территории области в течение суток ранены среди мирных жителей. В частности, в Сумской общине в результате атаки БпЛА ранено одно гражданское лицо 1982 г.р., в Речковской общине в результате ударов КАБов ранения получило гражданское лицо 2011 г.р.
Больше обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.
Напомним, в Сумской области после атаки вражеских дронов загорелся биоэтанольный завод.