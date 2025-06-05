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05 июня 2025, 10:08

Россияне за сутки почти 100 раз обстреляли Сумскую область, есть раненые

05 июня 2025, 10:08
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фото: иллюстративное
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Армия РФ за сутки нанесла почти 100 ударов по Сумской области, в результате чего ранения получили два человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию в Facebook.

"В течение суток, с утра 4 июня до утра 5 июня 2025 года, российские войска совершили почти 100 обстрелов по 35 населенным пунктам в 17 территориальных общинах области", - говорится в сообщении.

В результате российских обстрелов территории области в течение суток ранены среди мирных жителей. В частности, в Сумской общине в результате атаки БпЛА ранено одно гражданское лицо 1982 г.р., в Речковской общине в результате ударов КАБов ранения получило гражданское лицо 2011 г.р.

Больше обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

Напомним, в Сумской области после атаки вражеских дронов загорелся биоэтанольный завод.

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