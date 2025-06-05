В Харькове в результате российской атаки пострадали 19 человек, среди них 4 детей

фото: Олег Синегубов

За прошедшие сутки вражеские удары получили город Харьков и 3 населенных пункта Харьковской области

Как передает RegioNews, об этом глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил в Фейсбуке.

По его словам, оккупанты за прошедшие сутки атаковали четыре населенных пункта Харьковской области, в том числе Харьков, всего пострадали 20 человек.

В Харькове пострадали 19 мирных жителей, в том числе 7-летний мальчик, 9-летняя и две 13-летние девочки. В Изюме в результате взрыва неизвестного предмета пострадал 38-летний мужчина.

По словам главы ОГА, армия РФ атаковала семью беспилотниками Киевский и Слободской районы Харькова.

В Харькове повреждены многоэтажные жилые дома, 5 автомобилей, АЗС, отметил Синегубов.

Напомним, 4 июня россияне атаковали Харьков "шахедами" и ракетами.