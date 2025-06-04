Спасатели ликвидируют масштабные пожары после ночной атаки на Харьков

фото: ГСЧС Харьковщины

Сегодня ночью, 4 июня, враг нанес комбинированный удар БпЛА и ракетами по Харькову и пригороду

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Так, в Новобаварском районе города Харькова загорелись производственные и складские здания, станция технического обслуживания и жилой дом.

В с. Циркуны Харьковского района горел жилой дом на площади 250 кв. Предварительно обошлось без пострадавших.

На месте происшествия работают подразделения ГСЧС и пиротехнические расчеты. Продолжается ликвидация пожаров.

Напомним, ранее мэр Харькова рассказал, что российские войска нанесли удары по городу с применением девяти дронов-камикадзе "Shahed" и по меньшей мере двух ракет. Предварительно пострадал один человек.