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03 июня 2025, 15:21

СБУ в третий раз взорвала Крымский мост: детали спецоперации

03 июня 2025, 15:21
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фото: СБУ
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В ночь на 3 июня в 4:44 утра Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию по подрыву подводных опор Крымского моста. Операция длилась несколько месяцев и завершилась без жертв среди гражданского населения

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что во время операции было применено 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Взрыв серьезно повредил подводные подпорки конструкции на уровне дна. Мост находится в аварийном состоянии.

Глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк лично координировал подготовку и проведение операции.

"Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит задуманное до конца и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Поэтому сегодня продолжили эту традицию уже под водой", – заявил Малыш.

Он подчеркнул, что Крымский мост является законной целью, поскольку используется Россией для военной логистики. "Крым –это Украина, и любые проявления оккупации получат наш жесткий ответ", – подчеркнул глава СБУ.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины провела беспрецедентную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в глубоком тылу России, где дислоцируется стратегическая авиация врага.

В ходе операции, получившей кодовое название "Паутина", был уничтожен 41 самолет, среди которых важные стратегические бомбардировщики А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

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