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03 июня 2025, 13:37

В Украине появится военный омбудсмен: кого он будет защищать

03 июня 2025, 13:37
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фото: Telegram/Ярослав Железняк
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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №13266, предусматривающий создание должности военного омбудсмена

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает RegioNews.

По его словам, за документ проголосовали 287 народных депутатов.

Военный омбудсмен станет гражданским лицом, уполномоченным защищать права военнослужащих всех сил обороны, полицейских, участвующих в боевых действиях, иностранцев и лиц без гражданства, служащих в ВСУ, а также других определенных законодательством категорий.

Как отмечено в пояснительной записке, цель законопроекта — создать дополнительный эффективный механизм защиты прав военнослужащих без ограничения действующих правовых инструментов.

Законопроект еще должен пройти второе чтение перед окончательным принятием.

Как известно, 8 мая Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о введении в должность военного омбудсмена, чтобы обеспечить защиту прав и свобод украинских военных.

Напомним, в Украине работает официальная почта для обращений по защите прав военных.

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