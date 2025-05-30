С начала года потери России превысили 190 тысяч солдат, — Сырский
В 2025 году российская армия уже лишилась более 190 тысяч солдат. Работа над уничтожением резервов окупантов продолжается
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает RegioNews.
Он подчеркнул, что Силы обороны Украины продолжают эффективную боевую работу по уничтожению врага.
"Потери российских оккупантов с начала года превысили 190 тысяч человек (194 140). Спасибо защитникам и защитницам за ежедневную борьбу и отстаивание свободы и независимости страны. Слава Украине!", - подчеркнул Александр Сырский.
Напомним, на днях Силы обороны уничтожили российский ЗРК Бук-М3 стоимостью $45 млн.
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