Россия ударила по учебному центру ВСУ: есть погибшие и раненые

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В воскресенье, 1 июня, россияне нанесли ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины

Об этом сообщили в Сухопутных войсках, передает RegioNews.

К сожалению, есть погибшие и раненые военнослужащие.

Больше подробностей не отметили, но известно, что удар произошел в учебном центре, подчиненном оперативному командованию "Восток".

Известно о 12 погибших и более 60 раненых.

Напомним, за последние сутки ВСУ уничтожили 1230 российских военных.