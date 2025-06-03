В Україні з'явиться військовий омбудсмен: кого він захищатиме

фото: Telegram/Ярослав Железняк

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №13266, який передбачає створення посади військового омбудсмена

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За його словами, за документ проголосували 287 народних депутатів.

Військовий омбудсмен стане цивільною особою, уповноваженою захищати права військовослужбовців усіх Сил оборони, поліцейських, що беруть участь у бойових діях, іноземців та осіб без громадянства, які служать у ЗСУ, а також інших визначених законодавством категорій.

Як зазначено у пояснювальній записці, мета законопроєкту — створити додатковий ефективний механізм захисту прав військовослужбовців без обмеження чинних правових інструментів.

Законопроєкт ще має пройти друге читання перед остаточним ухваленням.

Як відомо, 8 травня Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про запровадження посади військового омбудсмена, щоб забезпечити захист прав та свобод українських військових.

Нагадаємо, в Україні працює офіційна пошта для звернень щодо захисту прав військових.