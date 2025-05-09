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09 мая 2025, 00:35

Воины ССО показали, как пленили группу россиян в тылу врага

09 мая 2025, 00:35
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Во время проведения спецоперации в тылу врага воины одного из подразделений ССО ВСУ заставили сдаться в плен шести российских оккупантов

Об этом сообщил пресс-центр Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что спецназовцы в маскировочных костюмах незаметно подошли к позиции россиян. Во время короткого огневого контакта вражеская группа потеряла ориентацию и укрылась в блиндаже.

"Операторы четко дали понять, что блиндаж под огневым контролем и дальнейшее сопротивление бессмысленно. Враг даже не успел осознать, что проиграл. Сопротивления не было. Оккупанты сначала колебались, но один за другим покинули блиндаж", — говорится в сообщении.

Кроме того, украинские бойцы обыскали солдат 34-й бригады РФ и узнали информацию о других позициях противника.

Напомним, ранее в Курской области РФ воины 6-го полка "Рейнджер" ССО вступили в ближний бой с регулярными войсками Северной Кореи. Во время быстрого контакта спецназовцы уничтожили 25 северокорейцев.

В марте бойцы ССО зачистили промышленное здание и пленили девять российских военных под Покровском.

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