Воины ССО показали, как пленили группу россиян в тылу врага

Об этом сообщил пресс-центр Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что спецназовцы в маскировочных костюмах незаметно подошли к позиции россиян. Во время короткого огневого контакта вражеская группа потеряла ориентацию и укрылась в блиндаже.

"Операторы четко дали понять, что блиндаж под огневым контролем и дальнейшее сопротивление бессмысленно. Враг даже не успел осознать, что проиграл. Сопротивления не было. Оккупанты сначала колебались, но один за другим покинули блиндаж", — говорится в сообщении.

Кроме того, украинские бойцы обыскали солдат 34-й бригады РФ и узнали информацию о других позициях противника.

