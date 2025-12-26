15:09  26 декабря
В Сумах возникла критическая ситуация с отоплением
14:48  26 декабря
На выходных в Украине ожидается мокрый снег, гололедица и сильный ветер
10:52  26 декабря
На Волыни водитель сбил военного и скрылся: полиция разыскивает виновника
26 декабря 2025, 14:48

На выходных в Украине ожидается мокрый снег, гололедица и сильный ветер

26 декабря 2025, 14:48
иллюстративное фото: из открытых источников
Суббота и воскресенье будут в Украине влажными, облачными и с периодическим мокрым снегом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

"На дорогах будет невеста что, гололедица, иногда ледяная каша, осторожно!", – предупреждает она.

И в субботу, и в воскресенье сильно задует ветер преимущественно северо-западного направления. Порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха будет неустойчивой – оттепель или колебание по градусу в ту или иную сторону.

В Киеве выходными – сыро, облачно, около нуля, сильный ветер!

"Снижение температуры воздуха ожидается с 30 декабря! Похоже, что Новый год будет с морозом и снегом", – подытожила Н.Диденко.

Как сообщалось, в Рождество в Украине ударили морозы до -13 градусов. Кроме того, кое-где выпал снег.

23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
