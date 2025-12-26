На выходных в Украине ожидается мокрый снег, гололедица и сильный ветер

иллюстративное фото: из открытых источников

Суббота и воскресенье будут в Украине влажными, облачными и с периодическим мокрым снегом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

"На дорогах будет невеста что, гололедица, иногда ледяная каша, осторожно!", – предупреждает она.

И в субботу, и в воскресенье сильно задует ветер преимущественно северо-западного направления. Порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха будет неустойчивой – оттепель или колебание по градусу в ту или иную сторону.

В Киеве выходными – сыро, облачно, около нуля, сильный ветер!

"Снижение температуры воздуха ожидается с 30 декабря! Похоже, что Новый год будет с морозом и снегом", – подытожила Н.Диденко.

Как сообщалось, в Рождество в Украине ударили морозы до -13 градусов. Кроме того, кое-где выпал снег.