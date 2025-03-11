Под Покровском бойцы ССО зачистили промышленное здание и пленили 9 оккупантов
Операторы 144-го центра Сил специальных операций ВСУ освободили от оккупантов промышленное здание в Покровском направлении. Также защитники взяли в плен девять российских военных
Соответствующее видео обнародовал пресс-центр ССО, передает RegioNews.
Отмечается, что несколько дней украинские бойцы давали шанс россиянам сохранить жизнь. Из-за закрепленного на дроне громкоговорителя воины ССО призвали оккупантов сдаться в плен.
После отказа группа воинов зашла в тыл противника, заминировала промышленное здание и взорвала его.
"Мощный взрыв убедил противника, что нужно было сразу согласиться на предложение спецназовцев. Вражеские военнослужащие начали размахивать белой тряпкой через окно поврежденного здания с намерением сдаться", – говорится в сообщении.
Украинские воины оказали врагам первую домедицинскую помощь выжившим врагам и эвакуировали их.
Напомним, в начале марта воины Сил специальных операций и артиллерия ВСУ уничтожили новейшую российскую САУ "Мальва".