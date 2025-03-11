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11 марта 2025, 04:25

Под Покровском бойцы ССО зачистили промышленное здание и пленили 9 оккупантов

11 марта 2025, 04:25
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скриншот с видео
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Операторы 144-го центра Сил специальных операций ВСУ освободили от оккупантов промышленное здание в Покровском направлении. Также защитники взяли в плен девять российских военных

Соответствующее видео обнародовал пресс-центр ССО, передает RegioNews.

Отмечается, что несколько дней украинские бойцы давали шанс россиянам сохранить жизнь. Из-за закрепленного на дроне громкоговорителя воины ССО призвали оккупантов сдаться в плен.

После отказа группа воинов зашла в тыл противника, заминировала промышленное здание и взорвала его.

"Мощный взрыв убедил противника, что нужно было сразу согласиться на предложение спецназовцев. Вражеские военнослужащие начали размахивать белой тряпкой через окно поврежденного здания с намерением сдаться", – говорится в сообщении.

Украинские воины оказали врагам первую домедицинскую помощь выжившим врагам и эвакуировали их.

Напомним, в начале марта воины Сил специальных операций и артиллерия ВСУ уничтожили новейшую российскую САУ "Мальва".

война оккупанты пленные Покровск потери россиян ССО ВСУ
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