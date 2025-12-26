"Осознавал свои действия": в Винницкой области завершили расследование по резонансному убийству школьников

Фото: Нацполиция

В Винницкой области завершили расследование убийства двух школьников. Сейчас злоумышленник находится под стражей

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили, что досудебное расследование завершено. Стало известно, что мужчина мог в полной мере отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими. В настоящее время он находится под стражей в ожидании суда.

"Он обвиняется в двойном убийстве (п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение", - сообщили в полиции.

Напомним, 10 сентября в городе Шаргород Винницкой области мужчина с ножом напал на двух юношей - Владислава Бевзу и Николая Билыка, учеников 10 и 11 класса местного лицея.

Винницкий городской суд отправил под стражу без права залога Алексея Пономарева, подозреваемого в убийстве детей.