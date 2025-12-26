22:06  26 декабря
В Киеве взорвался автобус
21:21  26 декабря
Украинские военные разбили спецназ РФ в Донецкой области
16:59  26 декабря
РФ атаковала Волынь: тысячи людей остались без света
26 декабря 2025, 20:20

"Осознавал свои действия": в Винницкой области завершили расследование по резонансному убийству школьников

26 декабря 2025, 20:20
Фото: Нацполиция
В Винницкой области завершили расследование убийства двух школьников. Сейчас злоумышленник находится под стражей

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили, что досудебное расследование завершено. Стало известно, что мужчина мог в полной мере отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими. В настоящее время он находится под стражей в ожидании суда.

"Он обвиняется в двойном убийстве (п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение", - сообщили в полиции.

Напомним, 10 сентября в городе Шаргород Винницкой области мужчина с ножом напал на двух юношей - Владислава Бевзу и Николая Билыка, учеников 10 и 11 класса местного лицея.

Винницкий городской суд отправил под стражу без права залога Алексея Пономарева, подозреваемого в убийстве детей.

23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
