Фото: Национальная полиция Украины

Полиция Днепра задержала мужчину после конфликта в семье, в ходе которого его сын получил ножевое ранение

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Днепре полицейские задержали мужчину, подозреваемого в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений своему сыну. Инцидент произошел 26 декабря в Чечелевском районе города во время семейного конфликта. В ходе ссоры 45-летний мужчина ударил ножом 25-летнего родственника, который получил ранение и был госпитализирован в больницу для оказания медицинской помощи.

Сотрудники отдела полиции №3 Днепровского районного управления полиции №1 задержали мужчину в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. При задержании следователи зафиксировали обстоятельства происшествия и начали досудебное расследование.

Подозреваемому сообщено о подозрении по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей умышленное тяжкое телесное повреждение. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств конфликта. Правоохранители проверяют возможные мотивы и наличие свидетелей происшествия, чтобы установить полную картину инцидента.

