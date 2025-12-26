16:24  26 декабря
Российская авиация атаковала Харьков, есть погибшие и раненые
15:09  26 декабря
В Сумах возникла критическая ситуация с отоплением
14:48  26 декабря
На выходных в Украине ожидается мокрый снег, гололедица и сильный ветер
UA | RU
UA | RU
26 декабря 2025, 18:52

Отец ранил ножом 25-летнего сына: в Днепре задержали 45-летнего подозреваемого

26 декабря 2025, 18:52
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Полиция Днепра задержала мужчину после конфликта в семье, в ходе которого его сын получил ножевое ранение

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Днепре полицейские задержали мужчину, подозреваемого в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений своему сыну. Инцидент произошел 26 декабря в Чечелевском районе города во время семейного конфликта. В ходе ссоры 45-летний мужчина ударил ножом 25-летнего родственника, который получил ранение и был госпитализирован в больницу для оказания медицинской помощи.

Сотрудники отдела полиции №3 Днепровского районного управления полиции №1 задержали мужчину в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. При задержании следователи зафиксировали обстоятельства происшествия и начали досудебное расследование.

Подозреваемому сообщено о подозрении по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей умышленное тяжкое телесное повреждение. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств конфликта. Правоохранители проверяют возможные мотивы и наличие свидетелей происшествия, чтобы установить полную картину инцидента.

Ранее сообщалось об ужасном преступлении в Кировоградской области – мужчина пришел к знакомому в городе Помощная из-за невыплаченных долгов, во время конфликта нанес ему восемь смертельных ранений, после чего похитил ценные вещи и поджег дом, пытаясь скрыть следы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепр ножевое ранение семейный конфликт задержание арест
В Киеве владелец квартиры избил насмерть своего гостя
26 декабря 2025, 13:34
Ссора за рюмкой закончилась смертью: на Черниговщине женщину приговорили к 8 годам
26 декабря 2025, 12:56
В центре Киева задержали киллера ФСБ, который собирался застрелить офицера ГУР
26 декабря 2025, 12:13
Все новости »
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
У 71-летней жительницы Сумщины мошенники выманили более 23 тысяч гривен
26 декабря 2025, 19:04
Враг ударил по трем районам Днепропетровщины: ранены две женщины
26 декабря 2025, 18:43
Эмиграция продолжается. Люди бегут из Украины
26 декабря 2025, 18:19
На Днепропетровщине в реке Ингулец на глубине 13 метров обнаружили тело человека
26 декабря 2025, 18:18
Более 550 тысяч разрешений на оружие украинцы сгенерировали в "Дии"
26 декабря 2025, 18:04
Большинство вооружения, которое сейчас находится в Сил обороны, было произведено украинскими компаниями
26 декабря 2025, 17:59
В Николаевской области судили мужчин за убийство военного
26 декабря 2025, 17:35
Отключение света 27 декабря: какие графики применят
26 декабря 2025, 17:27
РФ атаковала Волынь: тысячи людей остались без света
26 декабря 2025, 16:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Петр Шуклинов
Все блоги »