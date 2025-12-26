Фото: местные Телеграмм-каналы

Сильный лед на дорогах Львовщины и Ивано-Франковской области вызвал массовые ДТП и километровые пробки на трассах

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

На западе Украины, в частности во Львовской и Ивано-Франковской областях, из-за сильного обледенения на дорогах образовались массовые ДТП и километровые пробки. На одном километре трассы Самбор-Львов произошло сразу четыре аварии: все автомобили съехали в кювет, есть пострадавшие.

Массовые ДТП парализовали дороги Львовщины

Во Львове водители вынуждены двигаться со скоростью не более 15–20 км/ч из-за опасных условий на дорогах. Снег и гололедица значительно усложняют проезд, что повышает риск новых аварий и чревато пробками на магистралях.

Фуры блокируют трассы в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области ситуация также критическая. Грузовики останавливаются прямо посреди дороги из-за невозможности безопасного движения, что создает длинные очереди и километровые пробки. Водители вынуждены ждать, пока техника или спасательные службы помогут расчистить проезд.

Автомобили двигаются 15–20 км/ч

Спасатели и дорожные службы призывают водителей воздержаться от поездок без необходимости. Также советуют соблюдать дистанцию, двигаться с максимально возможной осторожностью и учитывать погодные условия при планировании маршрутов, чтобы избежать аварий и дополнительных пробок.

