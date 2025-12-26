22:06  26 декабря
В Киеве взорвался автобус
21:21  26 декабря
Украинские военные разбили спецназ РФ в Донецкой области
16:59  26 декабря
РФ атаковала Волынь: тысячи людей остались без света
UA | RU
UA | RU
26 декабря 2025, 19:41

Массовые ДТП наблюдаются во Львовской и Ивано-Франковской области из-за леда на дорогах

26 декабря 2025, 19:41
Читайте також українською мовою
Фото: местные Телеграмм-каналы
Читайте також
українською мовою

Сильный лед на дорогах Львовщины и Ивано-Франковской области вызвал массовые ДТП и километровые пробки на трассах

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

На западе Украины, в частности во Львовской и Ивано-Франковской областях, из-за сильного обледенения на дорогах образовались массовые ДТП и километровые пробки. На одном километре трассы Самбор-Львов произошло сразу четыре аварии: все автомобили съехали в кювет, есть пострадавшие.

Массовые ДТП парализовали дороги Львовщины

Во Львове водители вынуждены двигаться со скоростью не более 15–20 км/ч из-за опасных условий на дорогах. Снег и гололедица значительно усложняют проезд, что повышает риск новых аварий и чревато пробками на магистралях.

Фуры блокируют трассы в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области ситуация также критическая. Грузовики останавливаются прямо посреди дороги из-за невозможности безопасного движения, что создает длинные очереди и километровые пробки. Водители вынуждены ждать, пока техника или спасательные службы помогут расчистить проезд.

Автомобили двигаются 15–20 км/ч

Спасатели и дорожные службы призывают водителей воздержаться от поездок без необходимости. Также советуют соблюдать дистанцию, двигаться с максимально возможной осторожностью и учитывать погодные условия при планировании маршрутов, чтобы избежать аварий и дополнительных пробок.

Ранее сообщалось о серьезной аварии на 52 километре автодороги Киев-Одесса вблизи Белой Церкви – 62-летний водитель Nissan во время маневра разворота не предоставил преимущества в движении и столкнулся с Audi A6, управляемым 33-летним киевлянином, в результате чего три человека получили травмы и нуждались в травмах.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария гололед Львовская область Ивано-Франковская область трасса
Остановка подъемника на горе Захар Беркут: спасатели эвакуировали 78 человек
26 декабря 2025, 15:20
Смертельное ДТП в Ивано-Франковской области: погиб водитель электроскутера
26 декабря 2025, 14:43
В Винницкой области адвокат сбил 10-летнего ребенка на самокате: ему сообщили о подозрении
26 декабря 2025, 14:10
Все новости »
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
Стало известно, какие гарантии США предложили Украине
26 декабря 2025, 22:25
В Киеве взорвался автобус
26 декабря 2025, 22:06
Власть живет в телевизоре, с которого разговаривает с народом, но не слышит его
26 декабря 2025, 21:38
Украинские военные разбили спецназ РФ в Донецкой области
26 декабря 2025, 21:21
Дистанционно подорвал ресторан в Чернигове за денежное вознаграждение: задержан 45-летний подозреваемый
26 декабря 2025, 20:30
"Осознавал свои действия": в Винницкой области завершили расследование по резонансному убийству школьников
26 декабря 2025, 20:20
В Днепропетровской области разоблачили незаконные "реабилитационные" центры, где эксплуатировали людей
26 декабря 2025, 20:11
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии 60 дней перемирия
26 декабря 2025, 20:00
В Полтавской области мужчина купил инвалидность, чтобы не мобилизоваться: как его наказали
26 декабря 2025, 19:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Петр Шуклинов
Все блоги »