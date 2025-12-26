Фото: Axios

Президент Украины готов привлечь граждан к решению о мире, если Россия согласится на 60 дней перемирия

Об этом пишет Axios, передает RegioNews.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности вынести на референдум полный мирный план, предложенный ранее для урегулирования войны, однако только при одном условии – если Россия согласится на прекращение огня минимум на 60 дней.

По словам Владимира Зеленского, референдум станет ключевым инструментом для граждан, чтобы высказать свою позицию по предложенному плану и шагам по завершению боевых действий. Он подчеркнул, что любые дальнейшие переговоры возможны только при соблюдении длительного перемирия.

Решение президента призвано вовлечь население в важный политический процесс и придать легитимность любым договоренностям о мире. В то же время, Зеленский отмечает, что без согласования прекращения огня никакие шаги не будут реализованы.

Ранее в СМИ сообщали, что мирный план, который предлагается вынести на референдум, включает в себя ключевые положения о прекращении боевых действий и гарантий безопасности для Украины. Предложение президента получило широкий резонанс как среди международных партнеров, так и в украинском обществе.

Ранее сообщалось, встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского может состояться в конце декабря во Флориде.