Российская авиация атаковала Харьков, есть погибшие и раненые

иллюстративное фото: из открытых источников

РФ атаковала Харьков КАБами – в пригороде и в самом Харькове раздались взрывы В результате удара есть пострадавшие, на ударе возник пожар

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

По его словам, попадание произошло в одну из самых оживленных трасс Харькова – горят несколько авто, в окрестных домах выбиты окна. В горящих машинах находились люди.

Число раненых и погибших уточняется.

Впоследствии Терехов отметил, что на данную минуту известно об одном погибшем и трех раненых, один из них в тяжелом состоянии.

Также повреждены многоквартирные и частные дома.

Напомним, в Харькове судили военного, отказавшегося выполнять приказ на Купянском направлении. Его приговорили к двум годам лишения свободы, однако заменили приговор на два года за вычетом 20% из суммы денежного довольствия в доход государства.