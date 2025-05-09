Воїни ССО показали, як полонили групу росіян у тилу ворога

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Під час проведення спецоперації в тилу ворога воїни одного з підрозділів ССО ЗСУ змусили здатися в полон шістьох російських окупантів

Про це повідомив пресцентр Сил спеціальних операцій Збройних сил України, передає RegioNews.

Зазначається, що спецпризначенці у маскувальних костюмах непомітно підійшли до позиції росіян. Під час короткого вогневого контакту ворожа група втратила орієнтацію та сховалася в бліндажі.

"Оператори чітко дали зрозуміти, що бліндаж під вогневим контролем і подальший спротив безглуздий. Ворог навіть не встиг усвідомити, що програв. Спротиву не було. Окупанти спочатку вагалися, але один за одним покинули бліндаж", — йдеться в повідомленні.

Крім того, українські бійці обшукали солдатів 34-ї бригади РФ та дізналися інформацію про інші позиції противника.

Ukrainian SOF conducted a successful raid in the enemy's rear, capturing 6 russian soldiers from the 34th Brigade. Operators approached stealthily & secured their surrender after a brief engagement. Vital intel gathered. #SOF #UASOF #WarInUkraine pic.twitter.com/KFlWhLyLAS — SPECIAL OPERATIONS FORCES OF UKRAINE (@SOF_UKR) May 8, 2025

Нагадаємо, раніше у Курській області РФ воїни 6-го полку "Рейнджер" ССО вступили у ближній бій з регулярними військами Північної Кореї. Під час швидкого контакту спецпризначенці знищили 25 північнокорейців.

У березні бійці ССО зачистили промислову будівлю та полонили дев’ятьох російських військових під Покровськом.