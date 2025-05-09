11:18  08 травня
Конфлікт у ліцеї Рівного: школярка вдарила вчителя циркулем
17:56  08 травня
У Сумах жінка намагалася продати немовля за $30 тисяч
17:00  08 травня
На Одещині на дітей обвалилася стіна будівлі: загинув 4-річний хлопчик
UA | RU
UA | RU
09 травня 2025, 00:35

Воїни ССО показали, як полонили групу росіян у тилу ворога

09 травня 2025, 00:35
Читайте также на русском языке
скріншот із відео
Читайте также
на русском языке

Під час проведення спецоперації в тилу ворога воїни одного з підрозділів ССО ЗСУ змусили здатися в полон шістьох російських окупантів

Про це повідомив пресцентр Сил спеціальних операцій Збройних сил України, передає RegioNews.

Зазначається, що спецпризначенці у маскувальних костюмах непомітно підійшли до позиції росіян. Під час короткого вогневого контакту ворожа група втратила орієнтацію та сховалася в бліндажі.

"Оператори чітко дали зрозуміти, що бліндаж під вогневим контролем і подальший спротив безглуздий. Ворог навіть не встиг усвідомити, що програв. Спротиву не було. Окупанти спочатку вагалися, але один за одним покинули бліндаж", — йдеться в повідомленні.

Крім того, українські бійці обшукали солдатів 34-ї бригади РФ та дізналися інформацію про інші позиції противника.

Нагадаємо, раніше у Курській області РФ воїни 6-го полку "Рейнджер" ССО вступили у ближній бій з регулярними військами Північної Кореї. Під час швидкого контакту спецпризначенці знищили 25 північнокорейців.

У березні бійці ССО зачистили промислову будівлю та полонили дев’ятьох російських військових під Покровськом.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна окупанти полонені спецоперація втрати росіян ССО ЗСУ
Бригада "Помста" ліквідувала росіян, які загоряли на бронетехніці
08 травня 2025, 15:10
Українські прикордонники показали, як знищують ворожу логістику на Харківщині
08 травня 2025, 15:08
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація станом на 8 травня
08 травня 2025, 08:30
Всі новини »
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
Трагедія у Львові: у вагончику живцем згоріли люди
09 травня 2025, 02:05
"Чи дає війна перевагу?": європейське ЗМІ вибачилось після скандального інтерв'ю з Ziferblat
09 травня 2025, 01:25
РФ мобілізувала до "Юнармії" 1,8 мільйона дітей: серед них є українці
08 травня 2025, 23:55
Польські перевізники готують нову блокаду на кордоні: коли це станеться
08 травня 2025, 23:25
На Хмельниччині адвокат намагалась "продати" інвалідність
08 травня 2025, 22:55
ТЦК опустили в колодязь жінку, яка захищала чоловіка: росіяни запустили новий фейк
08 травня 2025, 22:45
На Львівщині перекинулось авто: постраждали іноземки
08 травня 2025, 22:23
На Херсонщині росіяни атакували дроном цивільного
08 травня 2025, 22:05
На Дніпропетровщині викрили "чорних" лісорубів
08 травня 2025, 21:57
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Всі публікації »
Віктор Таран
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Всі блоги »