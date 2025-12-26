Фото: полиция Сумской области

Об этом сообщает полиция Сумской области, передает RegioNews.

В Сумской области полиция предостерегает граждан от мошенников, которые в своих звонках представляются работниками банков. Злоумышленники пугают потенциальных жертв якобы проблемами с карточками или счетами и создают ощущение срочности, чтобы заставить действовать быстро и опрометчиво.

Последний зафиксированный случай произошел с 71-летней жительницей областного центра. Неизвестная женщина, назвавшая себя работницей банка, убедила пенсионерку пройти "идентификацию". Выполняя наставления мошенницы, женщина перечислила более 23 тысяч гривен на счет злоумышленницы.

По этому факту следователи полиции Сумской области открыли уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за мошенничество. Правоохранители призывают граждан быть осмотрительными и не передавать свои персональные данные или коды посторонним лицам.

Полиция напоминает основные правила безопасности: банки никогда не спрашивают пароли или коды подтверждения по телефону и не просят переводить деньги. При подозрительных звонках следует прекратить разговор и самостоятельно связаться с банком. Если вы стали жертвой мошенников – необходимо немедленно обращаться в полицию. Берегите свои финансы и не поддавайтесь психологическому давлению злоумышленников.

Ранее сообщалось, жители Херсонщины за несколько дней потеряли почти 300 тысяч гривен из-за мошеннических схем – злоумышленники действовали под видом работников банков и представителей государственных программ, используя популярные модели "блокировки карты" и "оформления денежной помощи".