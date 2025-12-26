Фото: Днепропетровская ОВА

В результате атак с применением дронов, артиллерии и авиабомб в громадах области зафиксировали раненых и масштабные разрушения

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Российские войска нанесли удары по трем районам Днепропетровской области, применив разные виды вооружения. Под обстрелами оказались Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы. В результате атак ранены среди гражданского населения и зафиксированы значительные разрушения объектов жилой и гражданской инфраструктуры.

Последствия обстрела на Днепропетровщине

В Никопольщине противник атаковал FPV-дронами и артиллерией. Удары пришлись по Никополю, а также Мировской и Марганецкой громадах. В результате обстрелов пострадала 36-летняя женщина, ей оказали медицинскую помощь. Повреждены объекты инфраструктуры, два магазина, два частных дома и три пятиэтажных жилых дома. Также получили повреждения несколько автомобилей, которые находились вблизи мест попадания.

Повреждены жилые дома и инфраструктура

Синельниковский район подвергся атакам с применением беспилотников и управляемых авиационных бомб. Удары были направлены по Васильковской и Покровской громадам. Ранения получила 86-летняя женщина, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. В результате попаданий возникли пожары. Один частный дом претерпел частичные разрушения, еще одно было уничтожено полностью. Повреждены около десяти жилых домов, три хозяйственных постройки и объекты инфраструктуры.

На Криворожье российские войска атаковали Зеленодольскую громаду FPV-дроном. В результате удара зафиксированы повреждения на территории частного предприятия. Данные о последствиях уточняются, на местах работают соответствующие службы, которые фиксируют разрушения и оказывают помощь пострадавшим.

