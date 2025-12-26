22:06  26 декабря
26 декабря 2025, 20:30

Дистанционно подорвал ресторан в Чернигове за денежное вознаграждение: задержан 45-летний подозреваемый

26 декабря 2025, 20:30
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
Полиция задержала жителя Днепропетровщины, который по заказу взорвал ресторан в городе, нанеся значительные разрушения

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Полиция Черниговщины задержала 45-летнего жителя Днепропетровской области, который в ноябре этого года совершил дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства у входа в местный ресторан. Мужчина тщательно подготовился к преступлению, установив напротив здания свою камеру для контроля и фиксации взрыва. В результате инцидента ресторан испытал значительные разрушения.

Задержан подозреваемый на Днепропетровщине

Согласно данным следствия, подозреваемый действовал по заказу и получил денежное вознаграждение за совершение преступления. Полиция обнаружила и задержала его на территории Днепропетровской области в порядке статьи 615 Уголовного процессуального кодекса Украины. В ходе расследования был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, подтвердивших его причастность к подрыву.

Задержанному сообщено о подозрении в повреждении чужого имущества путем взрыва по ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. За такие действия мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Правоохранители отмечают, что этот инцидент стал частью серии тяжких преступлений в Чернигове. Следствие продолжается для установления всех обстоятельств и возможных подельников подозреваемого.

Ранее сообщалось, украинский ведущий Слава Демин оказался в самом эпицентре взрыва во время атаки на Киевщину. Инцидент произошел настолько близко к его дому, что соседка погибла, а сам Демин до сих пор не может оправиться от пережитого.

