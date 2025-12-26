15:09  26 декабря
В Сумах возникла критическая ситуация с отоплением
14:48  26 декабря
На выходных в Украине ожидается мокрый снег, гололедица и сильный ветер
10:52  26 декабря
На Волыни водитель сбил военного и скрылся: полиция разыскивает виновника
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Часть города осталась без отопления, поскольку из-за отсутствия электроэнергии не работают насосы и котельные

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление и. Сумского городского головы Артема Кобзаря.

"В связи с ограничениями электроснабжения в городе сложилась критическая ситуация с теплоснабжением. Из-за отсутствия электроэнергии не работают насосы, котельные не имеют возможности подавать тепловую энергию, в результате чего жильцы остаются без отопления и оказываются под угрозой переохлаждения", – сообщил он.

Кобзарь предлагает увеличить объемы материального резерва, в частности в части закупки топлива. По его мнению, это крайне необходимо в условиях сегодняшнего дня, ведь материальный резерв, сформированный ранее, практически полностью передан предприятию теплоснабжения.

Как сообщалось, вблизи границы Сумщины ситуация с безопасностью остается динамичной, и возможность безопасного выезда может осложняться. Эвакуация из приграничных общин Сумской области продолжается с 2023 года.

Сумы отопление Сумская область энергетика отключения света Сумщина теплоснабжение
