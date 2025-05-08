Украинские пограничники показали, как уничтожают вражескую логистику в Харьковской области

фото: ГПСУ

Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины продолжают выполнение боевых задач по противодействию российско-оккупационным войскам в Харьковской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Минометчики и дронары подразделения "Скорпион" бригады "Гарт" нанесли удары по враждебным позициям и логистической системе противника на Волчанском направлении.

В результате уничтожены два склада с боекомплектами, два транспортных средства, антенна связи, камера дальнего видеонаблюдения, электрогенератор. Кроме того, были ликвидированы четыре кафира.

Ранее пограничники показали, как уничтожают вражескую технику в Харьковском направлении.