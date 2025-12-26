В Полтавской области мужчина купил инвалидность, чтобы не мобилизоваться: как его наказали

Иллюстративное фото

Пирятинский районный суд Полтавской области признал виновным военнообязанного мужчину, пытавшегося незаконно получить отсрочку от мобилизации. Он использовал поддельные документы об инвалидности

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В прошлом году мужчина через интернет-объявление заказал изготовление фальшивой справки о якобы установлении инвалидности второй грубы. За это он заплатил 2000 гривен.

С поддельной справкой мужчина подал заявление о получении отсрочки в ТЦК. Впоследствии стало известно, что справка действительно фальшивая. На суде мужчина признал свою вину. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 17 000 гривен, а также обязал возместить расходы на проведение экспертиз – более 9 500 гривен.

Напомним, ранее в Одессе инспектор ТЦК и военный организовали коррупционную схему уклонения от мобилизации. За 16 тысяч долларов предлагали за отсрочку от службы.