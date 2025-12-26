22:06  26 декабря
В Киеве взорвался автобус
21:21  26 декабря
Украинские военные разбили спецназ РФ в Донецкой области
16:59  26 декабря
РФ атаковала Волынь: тысячи людей остались без света
26 декабря 2025, 20:11

В Днепропетровской области разоблачили незаконные "реабилитационные" центры, где эксплуатировали людей

26 декабря 2025, 20:11
Фото: Прокуратура Украины
Правоохранители прекратили деятельность незаконных реабилитационных центров, где содержали людей с зависимостями, в том числе детей, без каких-либо лицензий

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

Ранее сообщалось о разоблачении фейковых реабилитационных центров в Днепропетровской области, где незаконно удерживали людей. В Желтых Водах и Шахтерском такие заведения работали без лицензий и злоупотребляли доверием родственников, взимая плату от 6 000 грн в месяц. Среди пострадавших было 287 человек, в том числе семь несовершеннолетних.

Деятельность центров организовали четверо мужчин. Они позиционировали свои учреждения как реабилитационные для людей с зависимостями, но не имели права на медицинскую или психологическую помощь. В трех учреждениях одновременно находились около 300 человек, среди которых двое детей 14–15 лет и пять человек по 17 лет. Несовершеннолетних передавали в центры родители или опекуны, однако вместо лечения детей принудительно удерживали, не разрешая покинуть заведение по собственному желанию.

Дети изъяты и переданы в медицинские учреждения для обследования и оказания необходимой помощи. В ходе следственных действий с их участием применялась методика "Зеленая комната", которая помогает минимизировать стресс во время допроса. Во время обысков в центрах правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, документацию, личные удерживаемые документы, денежные средства в национальной и иностранной валюте, а также предметы, похожие на огнестрельное оружие.

В настоящее время четырем подозреваемым сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы двух и более лиц из корыстных целей (ч. 2 ст. 146 УК Украины). Уголовное производство находится на контроле руководителя областной прокуратуры Юрия Папуши. Прокуратура также проверяет факты возможной пытки и трудовой эксплуатации удерживаемых. Досудебное расследование ведется под руководством следователей ГУНП в Днепропетровской области.

Напомним, в Закарпатье полиция завершила расследование дела против 23-летней женщины, которая вербовала украинок для сексуального рабства за границей.

Днепропетровская область реабилитационный центр рабство дети несовершеннолетние преступление
