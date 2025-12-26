09:15  26 декабря
На Закарпатье отыскали двоих детей, которые трое суток бродили по зимним горам
08:36  26 декабря
19-летний украинец был задержан в Тбилиси за метадон: ему грозит 20 лет
08:27  26 декабря
В Винницкой области из реки вытащили тело мужчины
UA | RU
UA | RU
Владимир Фесенко политолог info@regionews.ua
26 декабря 2025, 07:55

Мирный план из 20 пунктов: чего ждать дальше

26 декабря 2025, 07:55
Читайте також українською мовою
Обнародование мирного плана США и Украины из 20 пунктов является важным событием, фиксирующим определенный, пока начальный этап переговорного процесса о завершении российско-украинской войны
Обнародование мирного плана США и Украины из 20 пунктов является важным событием, фиксирующим определенный, пока начальный этап переговорного процесса о завершении российско-украинской войны
Фото: УНИАН
Читайте також
українською мовою

Прежде всего, нужно понимать, что речь идет не об уже согласованном мирном соглашении, а лишь о совместном проекте мирного плана США и Украины, который еще придется согласовывать с Россией. В нынешнем виде этот мирный план хотя и вызывает немало замечаний, но это тот компромисс, который достаточно приемлем для Украины. Поэтому на него согласились наши переговорщики.

Однако даже из США этот компромисс не окончательный. В опубликованном тексте разногласия зафиксированы по двум пунктам – пункт 12 (о статусе Запорожской АЭС) и пункт 14 (о территориальном распределении).

По Запорожской АЭС США предлагают равномерное распределение контроля (между Россией и Украиной), а США будут являться главным менеджером совместного предприятия. Украина предлагает другой подход: совместное предприятие Украина-США 50/50, где половина производимой электроэнергии идет Украине, а вторая половина - США (далее сами определяют ее распределение). Рискну предположить, что наконец компромисс вокруг Запорожской АЭС будет найден, и он будет состоять в особом статусе этой станции.

Гораздо сложнее ситуация с территориальным вопросом.

Украина предлагает, чтобы "в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату этого соглашения является де-факто признанной линией столкновения. Рабочая группа собирается для определения перемещения сил, необходимых для остановки боевых действий, а также для определения параметров потенциальных будущих специальных экономических зон".

США предлагают другой вариант: "Обсуждается потенциальная свободная экономическая зона (СЭЗ) на территории Донбасса – для ее утверждения Украина готова провести референдум на подконтрольных ей территориях. Но на голосование будет относиться поддержка всего договора, а не одного пункта о СЭЗ. специальной экономической зоны".

Отмечу, что ни США, ни Украина не определяют хотя бы в самых общих чертах, а что будет представлять статус специальной экономической зоны, и под чьим административным контролем она будет находиться. Как мы все понимаем, это будет иметь принципиальное значение.

Особое внимание обращаю на то, что некоторые проблемные темы вообще не зафиксированы в этом отношении из 20 пунктов.

Например, в тексте этого плана вообще речь не идет о перспективе членства Украины в НАТО. Это отвечает интересам Украины, которая не хочет брать на себя обязательства об отказе от стремления к членству в НАТО. При этом Президент Зеленский говорит, что Украина не соглашается с пунктом об отказе от членства нашей страны в НАТО, который был в предыдущей, 28-пунктной версии плана завершения войны, и подчеркивает, что решение о вступлении Украины в НАТО зависит от государств Альянса, а не от договоренностей с Россией. Именно так Украина видит компромисс по теме НАТО. И, похоже, что на данном этапе американцы приняли этот подход. Однако с высокой вероятностью Россия будет настаивать на том, чтобы вопрос о запрете членства Украины в НАТО (или о нейтральном статусе Украины) был зафиксирован в будущем мирном соглашении.

Еще одна тема, значимая для России, также отсутствующая в мирном плане из 20 пунктов – это статус пяти украинских регионов, которые Россия аннексировала и требует их признания как части РФ. Украина на это, конечно, не согласится. Потому этот пункт отсутствует в мирном плане США и Украины. Но Россия, вероятно, будет настаивать на том, чтобы этот вопрос был зафиксирован в будущем мирном соглашении. Однако компромисс между Россией и Украиной в этом вопросе невозможен. Шансы появления согласованного мирного договора появятся лишь в том случае, если Россия не будет настаивать на том, чтобы территориальный пункт был в ее мирном соглашении с Украиной.

И вот здесь мы подходим к главной проблеме: как Россия будет воспринимать общий американо-украинский мирный план? Вывод абсолютного большинства комментаторов почти одинаков: реакция России на этот мирный план будет негативной. Исходя из публичных заявлений Путина, очевидно, что в Кремле не хотят прекращать войну против Украины. Однако российский диктатор тоже хочет сохранять конструктивные отношения с Трампом и перспективу стратегических договоренностей с США. Поэтому, вполне вероятно, что Россия не исключит мирный план США и Украины полностью, а продемонстрирует готовность продолжить мирные переговоры, но при этом выдвинут критические замечания по многим пунктам мирного плана США и Украины, а также свои требования по обязательным односторонним уступкам Украины. Это будет формальным поводом к продолжению активных военных действий против Украины с одновременным продолжением мирных переговоров с США. В рамках этой стратегии Кремль также не будет спешить с ответом на американо-украинский мирный план и дальнейшее развитие переговорного процесса.

24 декабря ожидалась онлайн-встреча между американскими переговорщиками и Путиным. Но пока нет никакой информации о том, что такой контакт состоялся. Вообще показательно, что российская сторона не обнародует никакую информацию о содержании и результатах своих переговоров с США. Это создает дополнительные проблемы для дальнейшего развития переговорного процесса.

Как тогда может развиваться процесс мирных переговоров в дальнейшем?

В любом случае сейчас ожидается содержательная реакция России на общий мирный план США и Украины. После этого американские переговорщики, вероятно, попытаются согласовать компромиссную позицию с россиянами и украинцами. Однако в связи с рождественскими и новогодними праздниками на Западе в переговорной активности США может возникнуть определенная пауза (неделю или чуть дольше). Ведущую роль в переговорном процессе по-прежнему будут играть США.

Возможен алгоритм дальнейших переговорных действий:

1) Будут выделены пункты, относительно которых нет принципиальных разногласий между Россией и Украиной. По этим вопросам представители США попытаются достаточно быстро сформулировать и согласовать с представителями РФ и Украины взаимоприемлемые формулировки.

2) Будут определены спорные вопросы между Россией и Украиной (и относительно мирного плана США и Украины, а также относительно российских требований к этому плану), относительно которых существуют разногласия, но все же возможен компромисс, и для его достижения потребуются дополнительные переговоры. Вполне вероятно, что для этого США попытаются организовать либо прямые переговоры между РФ и Украиной при своем посредничестве, либо продолжится челночная дипломатия при посредничестве США, но переговорщики России и Украины будут присутствовать в одном месте, чтобы максимально ускорить переговорный процесс.

3) В процессе переговоров неизбежно окажутся несколько вопросов, по которым достичь компромисса будет невозможно (как, например, по вопросу о статусе украинских территорий, аннексированных Россией). Эти вопросы, возможно, будут отложены на финальную часть переговоров или вообще сняты с переговорной повестки дня, если все стороны согласятся, что договориться по ним невозможно.

4) Вполне вероятно, что в процессе переговоров США будут оказывать давление на Россию и Украину, либо по отдельности, либо на обе стороны одновременно.

Даже если вся эта переговорная работа будет проходить в ускоренном режиме, она продлится не менее двух-трех месяцев. Главным препятствием по-прежнему будет нежелание Путина прекращать войну и соглашаться на компромиссные форматы ее завершения. И тогда возникает вопрос, на который пока нет ответа: что будут делать Президент Трамп и его администрация, если мирные переговоры по завершению российско-украинской войны зайдут в тупик, что вполне вероятно, и будет очевидно, что Путин не хочет прекращать войну? От ответа на этот вопрос зависит дальнейшая судьба переговорного процесса.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина США мирное соглашение переговоры РФ Путин война мир Донецкая область территория ЗАЭС
Зеленский: война с Россией обошлась Украине в 800 млрд долларов
24 декабря 2025, 12:33
Суверенитет, Донбасс и гарантии безопасности: Зеленский раскрыл все 20 пунктов мирного соглашения
24 декабря 2025, 10:35
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
Россияне обстреляли центр Херсона: в ГВА показали последствия
26 декабря 2025, 10:31
Россияне ударили по двум энергообъектам ДТЭК в Одесской области
26 декабря 2025, 10:14
На Волыни изъяли контрафактные сигареты на 5,5 млн грн: детали
26 декабря 2025, 09:52
Атаки РФ по портам Одесщины: пострадали иностранные суда и элеваторы
26 декабря 2025, 09:44
РФ атаковала Украину почти сотней БПЛА и ракетой "Искандер": есть попадания на 16 локациях
26 декабря 2025, 09:28
Ножовое ранение военных ТЦК в Днепре: начато расследование
26 декабря 2025, 09:25
На Закарпатье отыскали двоих детей, которые трое суток бродили по зимним горам
26 декабря 2025, 09:15
Возможный захват командного пункта в Гуляйполе: что сказали в ВСУ
26 декабря 2025, 08:57
19-летний украинец был задержан в Тбилиси за метадон: ему грозит 20 лет
26 декабря 2025, 08:36
В Николаевской области уничтожили боевую часть вражеского беспилотника
26 декабря 2025, 08:34
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Петр Шуклинов
Все блоги »