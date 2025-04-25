Бойцы ССО ликвидировали взвод северокорейских солдат на Курщине

скриншот с видео

В Курской области РФ воины 6-го полка "Рейнджера" ССО вступили в ближний бой с регулярными войсками Северной Кореи. Во время быстрого контакта спецназовцы уничтожили 25 северокорейцев

Об этом сообщил пресс-центр Сил специальных операций ВСУ, передает RegioNews.

Отмечается, что эти события произошли в марте, однако из-за оперативной безопасности видео спецоперации показали только сейчас.

Так, восемь рейнджеров на бронированном Humvee выдвинулись в тыл противника, при поддержке разведывательных дронов вышли на дистанцию прямого поражения и заняли выгодные огневые позиции в окопах.

"Операторы ССО начали ближний бой против вражеского взвода численностью 25 человек - втрое большего количества за них - и сохранили инициативу до его завершения. Несмотря на численное преимущество противника и вражеский артиллерийский огонь, воины ССО доказали преимущество качества над количеством и не оставили целому взводу КНДР шансов при контакте", - говорится в сообщении.

После успешного выполнения задачи группа рейнджеров отошла от вражеских позиций.

Напомним, ранее на одном из самых горячих направлений фронта бойцы 6-го полка "Рейнджер" Сил специальных операций ВСУ провели успешный налет на позиции россиян и пленили троих оккупантов.