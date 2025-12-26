22:06  26 декабря
26 декабря 2025, 19:25

НАБУ расследует финансовые махинации Игоря Коломойского в "Укрнафте" на 13,8 млрд грн

26 декабря 2025, 19:25
Фото: Телеграмм/Алексей Гончаренко
НАБУ расследует финансовые махинации в "Укрнафте" периода 2015-2016 годов, которые могут достигать 13,8 млрд грн

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

НАБУ расследует финансовые махинации в государственной компании "Укрнефть", связанные с деятельностью бизнесмена Игоря Коломойского. По его словам, речь идет о периоде 2015-2016 годов, когда Коломойский через своих менеджеров фактически контролировал компанию. Согласно предварительным данным, общая сумма махинаций могла достигать 13,8 миллиарда гривен.

Материалы по этому эпизоду уже переданы в суд. При этом Железняк отметил, что это лишь часть схем, а расследование продолжается и сейчас. Следователи устанавливают дополнительные факты и проверяют другие возможные нарушения финансовой дисциплины в компании за этот период.

В 2022 году государство вернуло контроль над "Укрнефтью". После этого старые схемы махинаций были остановлены, а компания начала стабильно работать и показала прибыльность. Эксперты отмечают, что возобновление государственного управления оказало существенное влияние на финансовое состояние предприятия и прозрачность его операций.

Расследование НАБУ продолжается и правоохранители продолжают собирать доказательства для полного установления объемов финансовых нарушений и ответственности лиц, причастных к махинациям. Этот вопрос остается под контролем судебных и следственных органов.

Напомним, в Высшем антикоррупционном суде состоялось очередное заседание по громкому делу бизнесмена Игоря Коломойского – его доставили в зал суда в автозаке.

Ранее апелляционный суд оставил Игоря Коломойского под стражей. В ходе заседания 17 декабря бизнесмен высказал свое мнение о политической ситуации в Украине и заявил, что действующий президент Владимир Зеленский не планирует участвовать в следующих выборах и, по его мнению, может пойти вместе с экс-руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком.

