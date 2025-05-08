Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация по состоянию на 8 мая
Силы обороны за сутки ликвидировали 1200 окупантов, 2 танка, 10 бронемашин, 50 артсистему, 141 БПЛА, а также 122 ед. авто и спецтехники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 961 тысячи солдат.
Напомним, в течение недели противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила 303 средства воздушной разведки и нападения РФ.
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