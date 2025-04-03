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03 апреля 2025, 16:40

Дело о заказном убийстве юриста: Коломойскому продлили содержание под стражей

03 апреля 2025, 16:40
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фото: УНИАН
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Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении содержания под стражей для Игоря Коломойского до 8 мая 2025 года

Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает RegioNews.

Ранее Коломойский был оставлен под стражей по этому делу до 9 апреля. Следовательно, срок содержания продлили еще на месяц.

Отмечается, что суд продлил меру пресечения по делу об организации заказного убийства юриста Сергея Карпенко еще в 2003 году. Прокурор приобщил к делу пять томов с допросами свидетелей и выводами.

Офис генерального прокурора объявил Коломойскому подозрение еще в мае 2024 года. По данным следствия, в Феодосии (Крым) Коломойский по мотивам личной мести заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества.

Напомним, Игорь Коломойский находится под стражей с сентября 2023 года. Эту меру пресечения ему назначили в рамках дела СБУ/БЭБ — правоохранители подозревают Коломойского в мошенничестве и отмывании средств.

9 мая 2024 года суд также избрал Коломойскому меру пресечения по делу о заказном убийстве.

Сначала Коломойского отправили под стражу с альтернативой залогу 3,8 миллиарда гривен. Адвокаты бизнесмена неоднократно ходатайствовали об изменении меры пресечения. Суд также несколько раз сбавлял залог Коломойскому.

29 августа суд отменил меру пресечения по одному из дел, возбужденных против Коломойского. Речь идет о залоге в размере 1,877 млрд. грн. Однако он останется в СИЗО, поскольку до сих пор действует мера пресечения по другому делу.

Как известно, 13 февраля Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.

Все они осуществляли деятельность в интересах РФ. И по каждому эпизоду возбуждены уголовные дела, которые расследуют правоохранители.

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