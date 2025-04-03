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03 квітня 2025, 16:40

Справа про замовне вбивство юриста: Коломойському продовжили тримання під вартою

03 квітня 2025, 16:40
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фото: УНІАН
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Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокуратури щодо продовження тримання під вартою для Ігоря Коломойського до 8 травня 2025 року

Про це Суспільному повідомили у пресслужбі суду, передає RegioNews.

Раніше Коломойського залишили під вартою у цій справі до 9 квітня. Відтак строк утримання продовжили ще на місяць.

Зазначається, що суд продовжив запобіжний захід у справі про організацію замовного вбивства юриста Сергія Карпенка ще в 2003 році. Прокурор долучив до справи пʼять томів з допитами свідків і висновками.

Офіс генерального прокурора оголосив Коломойському підозру ще у травні 2024 року. За даними слідства, у Феодосії (Крим) Коломойський з мотивів особистої помсти замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства.

Нагадаємо, Ігор Коломойський перебуває під вартою з вересня 2023 року. Цей запобіжний захід йому призначили в межах справи СБУ/БЕБ — правоохоронці підозрюють Коломойського в шахрайстві та відмиванні коштів.

9 травня 2024 року суд також обрав Коломойському запобіжний захід у справі про замовне вбивство.

Спершу Коломойського відправили під варту з альтернативою застави у 3,8 мільярда гривень. Адвокати бізнесмена неодноразово клопотали про зміну запобіжного заходу. Суд також кілька разів зменшував заставу Коломойському.

29 серпня суд скасував запобіжний захід в одній зі справ, порушених проти Коломойського. Йдеться про заставу у розмірі 1,877 млрд грн. Однак він залишиться у СІЗО, оскільки досі є чинним запобіжний захід по іншій справі.

Як відомо, 13 лютого Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова і Медведчука.

Всі вони здійснювали діяльність в інтересах РФ. І по кожному епізоду відкриті кримінальні справи, які розслідують правоохоронці.

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