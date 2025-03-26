В Днепропетровской области судья за 17 тысяч долларов заказал у бандитов похищение человека: как его наказали

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Высший совет правосудия, по материалам Государственного бюро расследований и Офиса Генерального прокурора, уволил с должности судью Хозяйственного суда Днепропетровской области, заказавшего похищение своего бизнес-партнера

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

Как выяснилось, судья вне основной работы решил получать доходы от предпринимательской деятельности. Поскольку судьям запрещено заниматься бизнесом, он нашел бизнес-партнера, на которого зарегистрировал сельскохозяйственное предприятие.

Со временем судья решил убрать напарника и заказал представителям криминальной среды его угон, после чего напарник должен был переписать весь бизнес на судью. За эту услугу заказчик обещал исполнителям вознаграждение в 17 тысяч. долларов США.

Правоохранители разоблачили его намерения. 25 марта 2025 года, в соответствии с Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей", Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи в связи с совершением им существенного дисциплинарного проступка, несовместимого со статусом судьи. Также он лишен пожизненного денежного довольствия.

Как сообщалось, судья на Днепропетровщине заказал 17 тыс. долларов похищение своего бизнес-партнера.