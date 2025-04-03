Мошенничество на 29 миллионов: в Киеве будут судить псевдоаграриев

фото: Киевская городская прокуратура

Правоохранители передали в суд дело против пятерых мошенников, которые выдавали себя за агробизнесменов. Злоумышленники получили кредиты на 29 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

Отмечается, что подельники выдавали себя за агробизнесменов и обращались в банки за кредитами. В качестве залога они предлагали недвижимость и технику, которой на самом деле не существует. Для этого обвиняемые предварительно подделывали документы, свидетельствующие о том, что должники имеют имущество и доходы, поэтому являются надежными заемщиками.

Организовала преступную схему 46-летняя жительница Ровно, привлекая к ней четырех соучастников в возрасте от 25 до 54 лет.

Так, два участника мошенничества вели переговоры с банками, представляясь руководителями вымышленных агропредприятий, еще один – показывал залоговое имущество, которым якобы владели эти предприниматели, четвертый сообщник подвозил им поддельные документы.

На заседании кредитных комитетов "агробизнесмены" делали вид представителей успешного агропромышленного бизнеса и в результате им удалось получить кредитов на общую сумму 29 миллионов гривен (4 миллиона в частном банке, 25 - в государственном).

Напомним, фейковых агробизнесменов поймали "на горячем" в мае прошлого года.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области разоблачили организованную преступную группу, которая занималась незаконной добычей полезных ископаемых.