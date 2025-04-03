05:45  03 апреля
Херсон живет: в марте в городе родились 14 младенцев
05:05  03 апреля
Во Львове судили бабушку из-за того, что ее малолетняя внучка сняла секс-видео с парнем
07:35  03 апреля
Потери РФ в войне выросли: за минувшие сутки ВСУ обезвредили еще 1390 окупантов
UA | RU
UA | RU
03 апреля 2025, 09:41

Мошенничество на 29 миллионов: в Киеве будут судить псевдоаграриев

03 апреля 2025, 09:41
Читайте також українською мовою
фото: Киевская городская прокуратура
Читайте також
українською мовою

Правоохранители передали в суд дело против пятерых мошенников, которые выдавали себя за агробизнесменов. Злоумышленники получили кредиты на 29 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

Отмечается, что подельники выдавали себя за агробизнесменов и обращались в банки за кредитами. В качестве залога они предлагали недвижимость и технику, которой на самом деле не существует. Для этого обвиняемые предварительно подделывали документы, свидетельствующие о том, что должники имеют имущество и доходы, поэтому являются надежными заемщиками.

Организовала преступную схему 46-летняя жительница Ровно, привлекая к ней четырех соучастников в возрасте от 25 до 54 лет.

Так, два участника мошенничества вели переговоры с банками, представляясь руководителями вымышленных агропредприятий, еще один – показывал залоговое имущество, которым якобы владели эти предприниматели, четвертый сообщник подвозил им поддельные документы.

На заседании кредитных комитетов "агробизнесмены" делали вид представителей успешного агропромышленного бизнеса и в результате им удалось получить кредитов на общую сумму 29 миллионов гривен (4 миллиона в частном банке, 25 - в государственном).

Напомним, фейковых агробизнесменов поймали "на горячем" в мае прошлого года.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области разоблачили организованную преступную группу, которая занималась незаконной добычей полезных ископаемых.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд Киев банки кредит мошенники Ровно агробизнес
Внучка украла деньги с карты бабушки: какой приговор она получила
03 апреля 2025, 05:55
Во Львове судили бабушку из-за того, что ее малолетняя внучка сняла секс-видео с парнем
03 апреля 2025, 05:05
Ввоз автомобилей из стран ЕС под видом гуманитарки: жителя Киевщины отправили под суд
03 апреля 2025, 02:22
Все новости »
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
Краснополье на Сумщине снова под ударами окупантов: возникли пожары
03 апреля 2025, 10:51
"Сливал" россиянам локации ВСУ: на Сумщине задержали заместителя директора учебного заведения
03 апреля 2025, 10:49
Ночная атака: сколько БПЛА Россия запустила по Украине
03 апреля 2025, 10:25
Луганская община передала пограничникам оборудование более чем на 10 млн грн
03 апреля 2025, 10:10
Какой будет война в 2025 году исходя из намерений врага
03 апреля 2025, 09:59
Вражеские атаки на Херсонщину: есть раненые среди гражданских
03 апреля 2025, 09:55
Украинские пограничники показали, как уничтожают российских окупантов на Сумском направлении
03 апреля 2025, 09:48
В Николаевской области взрывотехники уничтожили очередной кассетный боеприпас
03 апреля 2025, 09:40
Россияне убили одного и ранили еще семерых жителей Донбасса
03 апреля 2025, 09:23
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
Все публикации »
Вадим Денисенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Валерий Чалый
Все блоги »