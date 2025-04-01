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01 апреля 2025, 10:50

В Винницкой области будут судить должностное лицо ТЦК и ее сообщника, избивших военнообязанного

01 апреля 2025, 10:50
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фото: ГБР
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Винницкий городской суд избрал меру пресечения для должностной лица Винницкого ТЦК и СП и ее сообщника, которые жестоко избили мужчину. Оба подозреваемых будут оставаться под стражей без права внесения залога

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Инцидент произошел осенью 2024 года, когда потерпевший, работавший на предприятии критической инфраструктуры и имеющий действующее бронирование, обратился в учреждение для обновления своих данных. Его направили к заместителю руководителя ТЦК, которая была недовольна его поведением и стала принуждать подписать анкету военнообязанного и отказаться от бронирования.

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступниці начальника Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки та її колишньому підлеглому за фактом перевищення службових повноважень військовою службовою особою, що спричинило істотну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Винницкой области член ВЛК обещал за взятку признать военнообязанного ограниченно пригодным.

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