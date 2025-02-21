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21 февраля 2025, 21:16

Провела 10 лет под оккупацией: в Украину удалось вернуть 21-летнюю девушку

21 февраля 2025, 21:16
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Фото: ОП
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21-летняя девушка провела под оккупацией всю подростковую жизнь. Теперь ее удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает RegioNews.

По словам Андрея Ермака, в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть 21-летнюю девушку. Она прожила в оккупации более 10 лет.

Руководитель ОП рассказал, что, когда город девушки оказался под оккупацией, она была еще ребенком. Потому ее подростковые годы проходили под давлением пропаганды и страха. Однако она продолжала верить о возвращении.

На подконтрольной Украине территории ее ждал ее дядя, который готов помочь ей начать новую жизнь. Однако покинуть оккупированную территорию было очень сложно, любая попытка могла быть опасной. Сейчас девушка наконец-то дома. Она рядом с родными, поддерживающими ее в новом этапе ее жизни.

"Благодарю Украинскую сеть за права ребенка за организацию спасательной миссии! Выполняем задачу Президента — вернуть всех детей домой", - написал Андрей Ермак.

Следует отметить, что недавно в рамках этой программы удалось вернуть из временно оккупированной части Херсонщины на подконтрольную Украине территорию еще четырех детей. Из российской оккупации спасли девочку и троих мальчиков . Это дети от 10 до 17 лет. Самый младший мальчик потерял родителей из-за обстрела россиян. Сейчас с детьми работают психологи.

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