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По словам президента Украины, наше государство будет передавать США доказательства того, что РФ продолжает избивать по украинской энергетике. К тому же, это нарушение моратория, на который согласилась РФ

Об этом сообщает Радио Свобода, передает RegioNews.

По словам президента Украины, наше государство передаст США доказательства нарушения Россией моратория на удары по энергетической инфраструктуре.

"Я сегодня попросил министра обороны Украины передать США все доказательства срыва этих обязательств, которые брали на себя США в качестве гарантера и медиатора. Пока нет третьих стран, которые будут отвечать за мониторинг, для нас контактер - США", - сказал Владимир Зеленский.

Он также добавил, что США проведут консультации как с Турцией, так и с Саудовской Аравией по поводу их готовности проводить мониторинг. Однако сам Зеленский говорит, что о результатах этих переговоров он не знает.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что Путин действительно не готов к миру. По словам украинского лидера, РФ готовится к новому наступлению. В частности, в Харьковской и Сумской областях.