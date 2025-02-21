В Украине каждый пятый ребенок во время войны потерял близкого родственника или друга

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Около 21% детей в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ потеряли близкого родственника или друга

Как передает RegioNews, об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на результаты опроса, проведенного Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

Опрос, проведенный в 2023 году, позволил выяснить, какие обстоятельства, связанные с войной, боевыми действиями могли стать источником стресса и переживаний у несовершеннолетних украинцев.

Значительная часть респондентов указала, что: их семья испытала экономические трудности – 63%; их близкий родственник или друг участвовал в боевых действиях – 59%; они лично слышали или видели бои – 55%; их близкий родственник или друг получил травмы – 35%; они лично видели людей, которые были ранены или убиты – 31%.

Эксперты отмечают, что полномасштабная война в Украине повлекла массовое временное переселение почти половины опрошенных в другие города, области и за границу.

Раньше мы сообщали о том, сколько украинских школьников находится за границей.