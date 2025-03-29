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29 марта 2025, 16:44

Финляндия предлагает назначить спецпосланника по вопросам Украины

29 марта 2025, 16:44
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фото: из открытых источников
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Европа должна создать собственную команду для переговоров по Украине и назначить специального представителя по этому вопросу

Об этом в интервью France 24 сказал президент Финляндии Александр Стубб, передает RegioNews.

По его словам, европейцам нужно сделать две вещи. Первая – это создание переговорной группы, как в Соединенных Штатах, Украине и РФ, а затем назначить своего спецпосланника в отношении Украины.

"Со временем нам понадобится специальный посланник, который бы отвечал и координировал все. Ведь прямо сейчас, хотя мы имеем очень хорошее руководство со стороны Франции и Великобритании, все еще существует вопрос: Ладно, кто европейский посланник? Кому я должен звонить?", – сказал Стубб.

Он также приветствовал инициативу Великобритании и Франции по созданию Коалиции желающих в поддержку Украины.

Напомним, на этой неделе Владимир Зеленский заявил, что Россия не собирается идти на настоящий мир.

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