Россия затягивает войну и обвиняет Украину в нарушении условий "энергетического перемирия"

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Очередное заявление Министерства обороны РФ о якобы нарушении Украиной условий прекращения поражения энергетических объектов не соответствует действительности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что 25-27 марта Силы обороны Украины не наносили удары БпЛА по энергетическим объектам РФ в Курской и Брянской областях, а также по энергетическим объектам на территории временно оккупированного россиянами украинского Крыма.

"Военное ведомство страны-агрессора продолжает штамповать фейки с целью безосновательных обвинений Украины и затягивания войны", — говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, ранее Министерство обороны РФ уже заявляло о якобы нарушении Украиной условий прекращения огня в отношении энергетических объектов.