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21 марта 2025, 17:28

В Украину контрабандой ввозили экстракт каннабиса из Польши

21 марта 2025, 17:28
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фото: Государственная таможенная служба
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В Украине разоблачена преступная группа, состоящая из 13 человек, организовавших незаконный ввоз экстракта каннабиса с территории Польши

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе, сообщает RegioNews.

Отмечается, что правоохранители и контролирующие органы разоблачили преступную группировку, организовавшую незаконный ввоз в Украину экстракта каннабиса из Польши. Это вещество содержит тетрагидроканабинол (ред. главный психоактивный компонент каннабиса).

В рамках операции стражи порядка провели масштабные обыски на территории Киева, а также Киевской, Ивано-Франковской, Днепропетровской и Житомирской областей.

В результате было изъято специализированное оборудование и более 11,3 тысяч единиц опасной продукции общей стоимостью 20 миллионов гривен.

Предполагалось, что эта продукция должна была распространяться через торговые сети, автозаправочные станции, магазины и интернет-платформы.

Напомним, в Тернополе задержали наркоторговцев, зарабатывавших около 500 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области будут судить участников преступной организации , которые наладили масштабное производство и сбыт амфетамина на миллионы гривен.

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