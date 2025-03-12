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12 марта 2025, 15:45

В Тернополе задержали наркоторговцев, зарабатывавших около 500 тысяч гривен

12 марта 2025, 15:45
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фото: Национальная полиция
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Наркотические средства и психотропные вещества злоумышленники продавали через интернет-магазины методом закладок

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Незаконный бизнес наладили два жителя областного центра - девушка и парень. Они сняли квартиру и именно там готовили товар к реализации.

"Фассировали наркотики дома в полиэтиленовые пакеты, а затем обрабатывали их глиной, покрывали сверху грунтом и травой, маскируя под камни. Товар закладывали по всему Тернополю", - говорится в сообщении.

В месяц злоумышленники зарабатывали около полумиллиона гривен.

Задержаны наркоторговцы во время размещения очередной партии "закладок".

В ходе обыска правоохранители изъяли 2 кг психотропного вещества "PVP", 100 г каннабиса, а также мобильные телефоны, сим-карты, зип-пакеты, весы.

Примерная стоимость изъятых запрещенных веществ по ценам "черного" рынка составляет около одного миллиона гривен.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Тернопольской области в поле нашли тело пропавшего 17-летнего парня.

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