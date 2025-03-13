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13 марта 2025, 19:55

В Закарпатье накрыли масштабную нарколабораторию: ежемесячно зарабатывали миллионы

13 марта 2025, 19:55
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители разоблачили организаторов нарколаборатории в Закарпатской области. У злоумышленников изъяли наркотики, а также оружие и автомобили

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

В Закарпатье разоблачили преступную организацию, которая производила наркотики на 15 миллионов гривен ежемесячно. По данным следствия, злоумышленники наладили работу лаборатории. "Готовую продукцию" они продавали. Рассчитывались клиенты и переводами на банковские карты и наличными.

Подозреваемые производили 50 кг психотропов ежемесячно. Это приносило им не менее 15 млн грн прибыли, сообщили правоохранители. В частности, во время обысков обнаружили аркотики, психотропы и прекурсоры на 1,5 млн грн по ценам "черного рынка", взрывчатку, оружие, автомобили.

"Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, что ранее в Днепропетровской области ликвидировали наркобанду "Белое братство". Злоумышленники занимались продажей наркотиков с месячным оборотом в 12 миллионов гривен. Ежемесячно они продавали около 35 "доз".

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